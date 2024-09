Schwer verletzt wurde ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend. Wie die Polizei weiter mitteilt, schwebt er aber nicht in Lebensgefahr. Der junge Mann wollte gegen 21 Uhr die Mahlastraße überqueren, als er frontal von einem Auto erfasst wurde. Dessen 27-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen können Angaben bei der Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de machen.