Eine leichte Verletzung am Bein trug ein 16-jähriger Fußgänger davon, der am Mittwoch, 7. Oktober, gegen 7 Uhr in der Johann-Klein-Straße an der Unterführung zum Bahnhof von einem Auto gestreift wurde. Nach kurzer Rückfrage sei der Fahrer des schwarzen Toyota weitergefahren, teilt die Polizei mit. Sie ermittelt jetzt wegen Fahrerflucht. Der Jugendliche habe den Zebrastreifen überqueren wollen, sei aber stehen geblieben, weil sich aus Richtung Westring ein Auto genähert habe. Er sei vom rechten Scheinwerfer des Toyotas erfasst und leicht am Bein verletzt worden. Der Toyota-Fahrer soll Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,8 Meter groß und schlank sein. Er habe braune, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 zu wenden oder eine an E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu schreiben.