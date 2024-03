Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit großem Einsatz kämpften die Schüler um die Pokale. Weil sie in erster Linie nicht gegen-, sondern miteinander kickten, waren beim Fußballturnier von Karolinen-Gymnasium und Friedrich-Ebert-Realschule Plus am Ende alle Gewinner.

Würde es für den Sportwettbewerb Noten geben, bekämen alle 45 Schüler in Mitarbeit die Note 1. In Anlehnung an bekannte Vereine heißen die Teams Frankenthal United, Eintracht