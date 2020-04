Die Fußballgolfanlage Soccerpark in Dirmstein hat wieder geöffnet. Betreiber Alex Kober reagiert damit auf die jüngste Corona-Bekämpfungsverordnung, nach der Individualsport im Freien erlaubt ist, sofern das Kontaktverbot und der Mindestabstand zwischen Menschen eingehalten wird. „Bei Personen, die unterschiedlichen Haushalten angehören, ist die Anzahl der gemeinsam Spielenden auf zwei begrenzt“, erklärt Kober die aktuellen Regeln im Soccerpark. „Gruppen aus einem Haushalt dürfen auf der kleinen der beiden 18-Loch-Runden vier bis fünf Personen groß sein.“

Spielzeiten sollten angemeldet werden

Ohne Anmeldung und Reservierung der gewünschten Startzeit (täglich zwischen 10 und 19 Uhr) geht das natürlich nicht. Kober gibt dafür die Telefonnummer 0152 10823620 an. Das Café biete zum Mitnehmen Getränke in Flaschen sowie Eis an. Der Beach-Bereich bleibe vorerst geschlossen.