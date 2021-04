Sommer, Sonne, Wochenende – perfekte Trainingsbedingungen. Am Wochenende machte Steffen Tretter mit seiner Torwartschule Jumpzone bei der Eintracht Lambsheim Station. Im Mittelpunkt standen die Keeper der Jugendteams des Vereins. Sie lernten, worauf es beim Fangen und Fallen ankommt. Die Einheit soll der Anfang einer längeren Zusammenarbeit sein. Der erfahrene Torwarttrainer soll auch die Schlussmänner des B-Klasse-Teams fit machen.

„Steffen Tretter hat das Torwarttraining von sich aus angeboten“, erklärt Sascha Götz, Spielleiter bei der Eintracht Lambsheim, wie die Übungseinheiten am Samstagmorgen für den Nachwuchs des Vereins zustande gekommen sind. Fünf Schlussmänner von der F- bis zur C-Jugend stehen auf dem Platz Am Holzacker. Tretter unterrichtet die sieben- bis elfjährigen Keeper hauptsächlich in den Grundtechniken. Der erfahrene Übungsleiter beschreibt die Inhalte: „Es geht vor allem darum, wie die Jungs den Ball richtig fangen und wie sie selbst richtig fallen. Aber wir trainieren zudem die Körpersprache.“ Auch die müsse stimmen.

Und dann geht es auch schon los mit den Schussübungen aus kurzer Distanz. Die jungen Keeper sollen einen flach geschossenen Ball richtig fangen. Dazu haben die Trainer zwei Kleinfeldtore aufgebaut und die Jugendlichen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine wird von Tretter selbst trainiert, die andere wird von Lena Kurz betreut. Die 22-jährige Ludwigshafenerin ist derzeit als Keeperin in den USA aktiv. In Chicago hütet sie das Tor des Collegeteams UIC Womens Soccer. In der abgelaufenen Collegesaison wurde sie als beste Torhüterin ausgezeichnet. Schon im Frühjahr hat sie Tretter bei Workshops begleitet.

Hände an die Brust

Bevor es ins Detail geht, erklärt Steffen Tretter dem Nachwuchs, worauf es beim Fallen und Fangen ankommt: Zunächst sei es wichtig, stabil zu stehen. Während die Hände zum Ball gehen, um ihn wie eine Schaufel zu umgreifen, sollen sich die Jungs mit beiden Füßen gleichzeitig abstoßen. Ziel ist es, auf den Knien zu landen. Der Ball wird unterdessen mit beiden Händen an die Brust gedrückt. So habe man den Ball sicher, erläutert der Übungsleiter.

Natürlich bleibt es nicht bei der Theorie. Der Coach geht schnell zur Praxis über und schießt die Nachwuchskeeper der Eintracht ein. „Sehr stark!“ Sobald die Übung richtig ausgeführt wird, spricht er ein Lob aus. Aber der gebürtige Frankenthaler hält sich auch nicht mit Kritik zurück. Er nimmt sich viel Zeit, um seinen Schützlingen die korrekte Ausführung einer Übung zu erklären. Sobald das klappt, kommt die Frage. „War das gut?“ Und die beantwortet der Trainer im Stile des legendären „Dalli Dalli“-Showmasters Hans Rosenthal gleich selbst: „Das war spitze!“

Zurück in die USA

Im Anschluss gibt es eine Trinkpause. Und die ist nicht ganz unwichtig angesichts der schwül-heißen Temperaturen. Eine kurze Pause genehmigt sich auch Lena Kurz. Seit 2019 spielt sie in der Collegeliga. In Deutschland hat die Ludwigshafenerin ihren Bachelor-Abschluss in Pädagogik gemacht. In den USA setze sie nun ein Masterstudium drauf, erzählt die 22-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Arbeit für die Torwartschule sei eine willkommene Abwechslung zum Unialltag. „Das Training mit den Kleinen macht großen Spaß.“ Die Gelegenheiten, den Nachwuchs in der Heimat zu coachen, dürften aber schon bald weniger werden. Schon im Herbst muss die Studentin in die Vereinigten Staaten zurückkehren. Dann muss Steffen Tretter wieder alleine ran.

Ober er dann noch die Jugendtorhüter der Eintracht trainieren wird, ist offen. „Die Gespräche darüber stehen noch aus“, sagt Tretter. Sicher sei aber bereits, dass er künftig für das Torwarttraining der ersten Mannschaft der Lambsheimer verantwortlich sein wird. Einen großen Anteil daran hat der neue Trainer der Eintracht, Uwe Naßhan.

Gemeinsamer Weg

Tretter und Naßhan kennen sich bereits sehr lange – und auch sehr gut. „Wir waren zusammen in der Schule und haben gemeinsam für den VfR Frankenthal gespielt“, berichtet Naßhan, der mit seinem neuen Team von der B-Klasse in die A-Klasse aufsteigen möchte. Und der Coach ist nach eigener Aussage froh darüber, dass Tretter nach seinem Wechsel vom TSV Eppstein nach Lambsheim weiter mit ihm zusammenarbeiten wird. Von dessen Arbeit ist Naßhan überzeugt: „Die Torleute beim TSV haben sich durch sein Training merklich verbessert“, betont der Coach. Das soll auch in Lambsheim so sein. „Er weiß Dinge, die selbst die Torhüter nicht wissen“, ergänzt Naßhan.

Nun soll er das neue Tortwarttrio der Eintracht um Kyriakos Karagiozidis, der vom ASV Fußgönheim nach Lambsheim gewechselt ist, fit machen. Das scheint gut zu funktionieren. „Es hat vom ersten Training an gleich gepasst“, freut sich Tretter, der in seiner aktiven Zeit beim VfR Frankenthal (Verbandsliga), bei der Wormatia Worms (Oberliga) und beim FSV Abenheim (A-Klasse) zwischen den Pfosten stand.

Tretters Wort hat Gewicht

Als Torwarttrainer war Steffen Tretter unter anderen bereits für den 1. FFC Niederkirchen (Zweite Frauen-Bundesliga) und die weibliche B-Jugend der TSG Hoffenheim tätig. Auch in der Fußballschule und im Aufbaubereich des 1. FC Kaiserslautern hat der Wahl-Gerolsheimer gearbeitet.

Seine große Erfahrung verleiht Tretters Wort Gewicht, wenn es um die Frage nach der Nummer eins im Tor des B-Klassisten Eintracht Lambsheim geht. „Seine Meinung ist mir wichtig“, betont Naßhan. Das Vertrauen hat sich Tretter erarbeitet. „Er ist immer perfekt vorbereitet. Für jedes Training hat er einen genauen Plan ausgearbeitet“, berichtet Naßhan. Tretter ist da längst wieder auf den Platz zurückgekehrt, um den Jugendlichen weitere Hilfestellungen zu geben. Möglicherweise bleibt es ja nicht bei dieser einen Trainingseinheit mit dem Eintracht-Nachwuchs.