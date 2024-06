Bis zum Schlusspfiff dürfen gastronomische Betriebe während der Fußball-Europameisterschaft Spiele nun auch im Freien übertragen. Das hat die Stadt am Freitag in einer Allgemeinverfügung festgelegt. Diese Ausnahmeregel gilt für alle Gastronomen, allerdings nur an den 22 EM-Spieltagen zwischen 14. Juni und 14. Juli. Zum Schutz der Anwohner sind einige Regeln zu beachten. Lautsprechereinrichtungen sind laut Verwaltung so auszurichten, dass die Beschallung der Nachbarschaft auf das unvermeidbare Maß beschränkt wird und insbesondere die nächst gelegenen Wohnhäuser nicht direkt beschallt werden. Jeder Betrieb muss einen Ansprechpartner nennen, der bei Beschwerden vor Ort ist, um den Anweisungen des Kommunalen Vollzugsdienst Folge zu leisten. Fanfaren, Trommeln, Trillerpfeifen und ähnliche lärmerzeugende Instrumente und Geräte sind verboten.