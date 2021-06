Am Freitagabend beginnt die Fußball-Europameisterschaft, die in elf verschiedenen Ländern ausgetragen wird. Auch wenn sich im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kein Spielort befindet, weisen die Beamten auf einige Verhaltensregeln im öffentlichen Raum hin.

Wer sich die Begegnungen der Fußball-Europameisterschaft bei einer öffentlichen Übertragung ansieht, müsse trotz der jüngsten Lockerungen weiterhin die aktuelle Corona-Verordnung des Landes einhalten. In besonderem Maße gelte dies für die Abstands- und Hygieneregeln, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Informationen zur jeweils gültigen Landesverordnung gibt es im Netz auf einer speziellen Seite des Landes oder bei der Stadtverwaltung.

Die Polizei werde gemeinsam mit dem Ordnungsamt für die Einhaltung der gültigen Corona-Vorschriften sorgen. Die Beamten fordern die Fußballfans zu gegenseitigem Verständnis und zur Rücksichtnahme auf. Das Feiern nach einem Sieg dürfe nicht zu Beeinträchtigungen der öffentlichen Ordnung oder zu Störungen von anderen führen.

Kein Alkohol am Steuer beim Autokorso

Wer mit seinem Fahrzeug an einem Autokorso teilnehme, habe nicht automatisch Vorfahrt. Auch in Feierlaune und bei Schrittgeschwindigkeit gelte die Straßenverkehrsordnung, betont die Polizei. Alkohol am Steuer und das Überfahren roter Ampeln stellten Ordnungswidrigkeiten oder sogar Straftaten dar. Ebenfalls verboten seien das Sitzen auf dem Autodach, das Stehen in Fahrzeugen, das Herauslehnen aus dem Wagen, das Zufahren auf Personen sowie Fahrten durch die Fußgängerzone. „Verstöße werden konsequent geahndet“, erklären die Ordnungshüter.