Schaustellerfrust und wenig Besucherandrang hallen nach vom diesjährigen Frühjahrsmarkt. Wird die Stadt jetzt gegensteuern?

Seit drei Jahren fristet der Frühjahrsmarkt auf dem Röntgen- und Parsevalplatz ein vergleichsweise tristes Dasein. Mit dem Ausweichort, der zuletzt in den Jahren 2016 bis 2018 als Schauplatz genutzt wurde, werden die Frankenthaler nicht mehr so richtig warm. Das ist nicht überraschend. Auf dem Festplatz Benderstraße feierte man zuletzt 2023 mit 40 Ausstellern, unter anderem war ein Riesenrad aufgebaut. Am derzeitigen Standort reicht es gerade einmal für die Hälfte an Betreibern.

Dass die wirtschaftlich angespannte Lage zusätzlich dazu geführt haben könnte, dass es in diesem Jahr für einige Schausteller noch schlechter lief als sonst? Diese These hatte unter anderem Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) beim Besuch vor Ort am letzten Markttag.

Mehr Markttage offenbar ohne Effekt

Der Versuch der Stadt, den Frühjahrsmarkt von fünf auf sieben Tage zu verlängern, war bereits eine Maßnahme, die den Schaustellern mehr Einnahmen bescheren sollte. Ein Betreiber eines Fahrgeschäfts erzählte im RHEINPFALZ-Gespräch jedoch, dass er an den sieben Tagen in diesem Jahr sogar weniger Umsatz gemacht hatte als im Frühjahr des Vorjahres mit nur fünf Markttagen.

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Für die Stadtverwaltung ist die Kommunikation mit den Schaustellern unverzichtbar, wie eine Sprecherin der Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. „Eine belastbare, einheitliche Datengrundlage zur Bewertung des wirtschaftlichen Erfolgs des Frühjahrsmarkts liegt der Stadt aktuell nicht vor. Umso wichtiger ist der direkte Austausch mit den Schaustellern durch die Bürgermeister Bernd Knöppel zugeordnete Stabsstelle Marktwesen.“

Stadt: Anwohner Grund für Marktende am Freitag

Aus dem Rathaus heißt es, dass man die Veranstaltungen im Stadtgebiet kontinuierlich prüfe. „Grundsätzlich gilt, dass das bestehende Konzept nach jedem Markt kritisch überprüft wird. Anpassungen sind dabei ausdrücklich möglich und werden im Rahmen der Nachbesprechung gemeinsam diskutiert.“ Bernd Knöppel hatte bereits am letzten Markttag angekündigt, dass man die diesjährige Situation demnächst in einer Gesprächsrunde mit den Schaustellern diskutieren werde.

Vor Ort hatten sich einige Schausteller gewünscht, ein zweites Wochenende mitzunehmen, um weitere normalerweise umsatzstarke Tage mitnehmen zu können. Die von einigen Gesprächspartnern geäußerte Vermutung, die zeitliche Überschneidung mit dem Street-Food-Festival habe dazu geführt, dass der Frühjahrsmarkt bereits am Freitag, 10. April, beendet werden musste, dementiert die Stadt. Die „Gründe für den Abbau am Freitag lagen weniger im Beginn des Street-Food-Festivals“, teilt eine Sprecherin mit. Man habe „vielmehr im Interesse der Anwohnerschaft“ auf ein weiteres Frühjahrsmarktwochenende verzichtet.

Hauptproblem Standort?

Einige Schausteller hatten vermutet, dass aufgrund der Osterferien und damit verbundener Reisen, die genau in die Veranstaltungstage der traditionsreichen Frankenthaler Kirmes fielen, weniger Besucher kamen. Zumindest das dürfte im kommenden Jahr anders sein. Laut Stadt orientiert sich der Termin des Markts am ersten Sonntag im April. „Die Überschneidung mit den Osterferien in diesem Jahr stellte eine Ausnahme dar“, heißt es aus dem Rathaus.

Auf dem Festplatz Benderstraße war der Frühjahrsmarkt zuletzt 2023, damals noch mit Riesenrad. Schausteller meinen, dort haben sie bessere Umsätze gemacht. Archivfoto: Balzarin

Eines der Hauptprobleme des Frühjahrsfests wurde beim Rundgang am letzten Tag gegenüber der RHEINPFALZ nicht nur von den Betreibern der Stände, sondern auch von Besuchern geäußert: der Standort. Auch wenn Verständnis für die Situation Schutzsuchender geäußert wurde, deren Container-Unterkünfte sich seit einigen Jahren auf dem eigentlich für die Schausteller vorgesehenen Festplatz befinden, machten mehrere Gesprächspartner deutlich, dass die Bedingungen auf Röntgen- und Parsevalplatz nicht optimal sind.

Kein weiterer Ausweichort geplant

Ein Besucher meinte, dass es in Frankenthal doch noch genug andere Plätze geben müsste, um ein derartiges Volksfest durchzuführen. Die Stadtverwaltung sieht das anders. „Ein alternativer Standort steht derzeit nicht zur Verfügung“, sagt eine Sprecherin. Ein kleiner Trost für Fans des Festplatzes: „Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, ab 2027 die Unterkunft sukzessive zurückzubauen.“ Aktuell sind dort noch 221 Menschen untergebracht.

Dass es in diesem Jahr ein Entgegenkommen bei der Standmiete gegeben haben soll, dementiert die Stadt. Ein Schausteller hatte das gegenüber der RHEINPFALZ erzählt. „Die Stadt bemüht sich jedoch auf anderen Wegen, den Schaustellern entgegenzukommen – etwa durch flexible Standplatzgestaltung, organisatorische Unterstützung sowie die Einbindung ihres Feedbacks in die weitere Planung“, sagt die Sprecherin der Stadt.