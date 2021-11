Zu einem schweren Unfall mit vier, teils schwer verletzten Personen, ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr auf dem Streckenabschnitt der B47 zwischen Worms und Monsheim gekommen. Laut Polizei Worms war ein 43-jähriger Wormser mit seinem Renault Twingo in Richtung Monsheim unterwegs und wollte nach links in die L455 einbiegen in Richtung Hohen-Sülzen. Dabei übersah der Mann den Pkw einer 51-jährigen Frau, die hinter einem Audi fuhr, der wiederum nach rechts in Richtung Hohen-Sülzen abbog. Die Pkw des 43-Jährigen und der 51-Jährigen stießen frontal zusammen. Mit im Fahrzeug der 51-jährigen saßen ihre 17-jährigen Zwillinge. Alle vier Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B47 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.