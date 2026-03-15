Ein BMW und ein Audi sind am Samstagabend auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim frontal zusammengestoßen. Laut Polizei verlor der 31-jährige BMW-Fahrer beim Überholen die Kontrolle über sein Auto, drehte sich und prallte gegen den entgegenkommenden Audi.

Der BMW-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb später im Krankenhaus. Der 29-jährige Audi-Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos erlitten Totalschaden. Die Straße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.