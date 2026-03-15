Frankenthal Frontalzusammenstoß auf L522 fordert ein Todesopfer

Am Samstagabend ist es bei Frankenthal zu einem tödlichen Unfall gekommen.
Am Samstagabend ist es bei Frankenthal zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Ein BMW und ein Audi sind am Samstagabend auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim frontal zusammengestoßen. Laut Polizei verlor der 31-jährige BMW-Fahrer beim Überholen die Kontrolle über sein Auto, drehte sich und prallte gegen den entgegenkommenden Audi.

Der BMW-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb später im Krankenhaus. Der 29-jährige Audi-Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos erlitten Totalschaden. Die Straße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

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