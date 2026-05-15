Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit begeht das Fronleichnamsfest ausschließlich auf dem Rathausplatz. In den Vorort-Gemeinden gibt es keine gottesdienstliche Feiern.

Der Liturgieausschuss hat sich zu dem Schritt auf Anregung von Pfarrer Andreas Rubel entschlossen. Er plädierte dafür, zu Fronleichnam nicht länger mehrere Gottesdienste und Prozessionen durchzuführen, sondern das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ mit einer großen Feier für die gesamte Pfarrei in der Innenstadt zu begehen. „Wir wollen gemeinsam Zeugnis geben und ein Zeichen der Einheit setzen“, unterstreicht der Seelsorger gegenüber der RHEINPFALZ und verweist auf den theologischen Zusammenhang zur Messe vom Letzten Abendmahl an Gründonnerstag, die ebenfalls mit der ganzen Pfarrei gefeiert werde.

Dass das Fronleichnamsfest zentralisiert wird, hängt auch mit dem in den vergangenen Jahren zu beobachtenden Besucherschwund auf dem Rathausplatz zusammen. Hinzu kommt die ausgedünnte Personaldecke des Pastoralteams. „Wir können nicht mit zwei Priestern vier Feste feiern“, gibt Pfarrer Rubel zu bedenken. Auch dürfe der immense logistische Aufwand für die Gemeinden nicht unterschätzt werden.

Prozession zum Hofer-Haus

Für den Fronleichnamsgottesdienst am Donnerstag, 4. Juni, ab 10 Uhr, kann in diesem Jahr die Strohhutfestbühne auf dem Rathausplatz genutzt werden. Das Strohhutfest wird später am selben Tag eröffnet. Alle Gruppen und Vereine der Pfarrei sollen einen Beitrag zur Gestaltung des Gottesdienstes leisten. „Ich freue mich, wenn möglichst viele Menschen kommen“, betont Rubel.

Nach der Eucharistiefeier ziehen die Gläubigen in einer Prozession mit Fahnen, Bannern, „Himmel“ und Monstranz zum Hieronymus-Hofer-Haus, wo Station gemacht wird. Dort ist auch ein Blumenteppich geplant. Anschließend geht es zur St. Ludwigskirche. Mit dem Te Deum und dem sakramentalen Segen klingt die Feier aus. Der sonst übliche gemütliche Teil im Pfarrgarten entfällt. Als adäquater „Ersatz“ bietet sich der Besuch der Festmeile zwischen den Stadttoren an.