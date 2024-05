Mit einer Eucharistiefeier auf dem Rathausplatz und anschließender Prozession durch die Innenstadt zur Kirche St. Ludwig feierten rund 500 Katholiken am Donnerstag Fronleichnam. Pfarrer Andreas Rubel spricht auf Anfrage von einem „schönen Glaubensfest“. Zu dessen Gelingen hätten rund 60 Helfer beigetragen. Die Feier wurde begleitet vom Kirchenchor St. Ludwig und einem Bläserquartett.

Auch im Vorort Eppstein haben Gläubige Fronleichnam gefeiert. An der Eucharistiefeier in der Kirche Sankt Cyriakus sowie an dem anschließenden Weg mit Stationen am Friedhof und auf dem Neuköllner Platz nahmen rund 120 Menschen teil. Etwa 20 Helfer seien bereits seit 6.30 Uhr am Morgen im Einsatz gewesen. Die Feier wurde von Bläsern musikalisch gestaltet. Das teilt der Gemeindeausschuss auf Anfrage mit. Wegen der Wetterlage habe man in diesem Jahr auf den geplanten Abstecher zur Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim verzichtet. Nach dem zweistündigen Programm gab es auf dem Kirchenvorplatz Getränke und Brezel.

Fronleichnam zählt zu den Hochfesten in der katholischen Kirche. Erinnert wird dabei an das letzte Abendmahl Jesu, das in der Eucharistie nachgefeiert wird.