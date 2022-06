In verschiedenen Formen feiern die Katholiken der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit nach zweijähriger Corona-Pause wieder das Fronleichnamsfest.

Der gemeinsame Gottesdienst der Innenstadtgemeinden St. Ludwig, St. Paul und St. Jakobus findet am Donnerstag, 16. Juni, 10 Uhr, auf dem Rathausplatz vor der Dreifaltigkeitskirche statt. Er wird von einer Bläsergruppe mitgestaltet. Eine Prozession durch die Wormser Straße, Schmiedgasse und Metzner-Park zum Hieronymus-Hofer-Haus schließt sich an. Nach einer gemeinsamen Statio mit den Bewohnern geht es durch den Foltzring und die Wormser Straße weiter zur St. Ludwigskirche, wo der Schlusssegen erteilt wird. Danach ist ein Umtrunk im Pfarrgarten geplant. Ebenfalls am 16. Juni, 9.30 Uhr, findet in der St. Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim ein festlicher Gottesdienst mit anschließendem Umtrunk auf dem Vorplatz statt.

Drei Altäre in Studernheim

In Studernheim wird Fronleichnam am Sonntag, 19. Juni, begangen. Die Eucharistiefeier beginnt um 9.30 Uhr in der St. Georgskirche. Im Anschluss zieht die Prozession – begleitet von einer Bläsergruppe – auf einem gegenüber früheren Jahren verkürzten Weg durch die Oggersheimer Straße, Ruchheimer Weg, Sonnenstraße und Heinrich-Reffert-Straße zurück zur Kirche zum Schlusssegen. Unterwegs gibt es drei Altäre: am Pfarrheim St. Georg, am Marienkapellchen in der Oggersheimer Straße und in der Sonnenstraße. Auch in Mörsch wird am 19. Juni Fronleichnam gefeiert. Der Gottesdienst findet um 9.30 Uhr im Bürgerpark statt und wird vom Blasorchester musikalisch begleitet. Ein Live-Stream kann auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei abgerufen werden.

Mühl erinnert an Masken

Pfarrer Stefan Mühl weist darauf hin, dass die Gottesdienstteilnehmer beim Betreten und Verlassen der Kirchen sowie beim Kommuniongang (auch im Freien) Masken tragen müssen.