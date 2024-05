An Fronleichnam am Donnerstag, 30. Mai, plant die Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit um 10 Uhr eine Eucharistiefeier auf dem Rathausplatz vor der Kirche St. Dreifaltigkeit. Daran schließt sich eine Prozession durch die Innenstadt an.

Erste Station ist das Hieronymus-Hofer-Haus, in der Adolf-Metzner-Anlage wird der Segen erteilt. Feierliches Ende der Prozession mit „Te Deum“ und Schlusssegen ist an der Kirche Sankt Ludwig. Im Pfarrgarten gibt es danach die Möglichkeit, sich bei Getränken und Gebäck auszutauschen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Eucharistiefeier in der Eppsteiner Kirche Sankt Cyriakus beginnt um 10 Uhr, daran schließt sich eine Prozession zur Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim an, wo der feierliche Abschluss mit „Te Deum“ und Segen erfolgt. Danach lädt die Gemeinde zu einem Empfang auf dem Kirchenvorplatz mit Getränken und Brezeln ein. Blumenspenden für die floralen Teppiche können am Mittwoch, 29. Mai, von 16 bis 18 Uhr an der Cyriakus-Kirche (Dürkheimer Straße 27) abgegeben werden. Rasenschnitt kann rechts neben dem großen Friedhofstor abgelegt werden.

Am Sonntag, 2. Juni, sind jeweils um 9.30 Uhr Gottesdienste (Eucharistiefeiern) in der Kirche Sankt Georg in Studernheim und im Mörscher Bürgerpark geplant.