Pech hatte ein 40-Jähriger mit seinem frisierten Mofaroller. Am Donnerstagnachmittag war er laut Polizeibericht zu flott in der Johann-Wichern-Straße in Worms unterwegs. Einer Polizeistreife sei er mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schräglage aus einer Kurve entgegengekommen. Beim Erblicken des Streifenwagens habe der Rollerfahrer zwar seine Geschwindigkeit reduziert, vielleicht aber gerade deshalb schöpften die Beamten Verdacht, wendeten und hielten den 40-Jährigen für eine Verkehrskontrolle an. Ergebnis: Der als Mofa eingetragene Roller erwies sich als deutlich zu schnell. Damit, so die Polizei, sei die Betriebserlaubnis erloschen. Der Roller wurde sichergestellt und der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis rechnen.