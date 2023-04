Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Friseure dürfen nach der vorübergehenden Schließung wieder ans Werk. Dass es nach der Corona-Zwangspause weitergeht, sieht Guy Alexander Gering, Friseurmeister mit Geschäft in der Schlossergasse, mit gemischten Gefühlen. Er hat deshalb einen Brandbrief geschrieben – an Medien, Politik und Innung. Dass sich nach seinem Eindruck manche Mitbewerber – gemeint sind die sogenannten Barbershops – nicht an die Regeln halten, war bei dem 50-Jährigen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Herr Gering, was macht Sie letztlich so wütend, dass Sie einen Brief an ihre Interessenvertretungen, an Politiker und Medien verschickt haben?

Es gibt