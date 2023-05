Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Partner in diesem Projekt haben Ziele: Die Friedrich-Ebert-Realschule plus möchte ihren Jugendlichen berufliche Perspektive eröffnen. Die Handwerkskammer Pfalz sucht Nachwuchs für die Betriebe in den von ihr vertretenen Branchen. Auf Basis einer engen Kooperation der Akteure soll beides klappen.

Julia Webers Beschreibung der Situation ist gleichzeitig auch die Beschreibung ihrer Aufgabe in der Stabsstelle Nachwuchssicherung und Bildungspolitik: Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt