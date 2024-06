Der Pumpenschacht vor der Friedrich-Ebert-Realschule plus ist schon länger ein Problemfall, weil sich das darin gesammelte Schmutz- und Regenwasser staut. Für knapp 130.000 Euro hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag eine Sanierung der Entwässerungsanlage in Auftrag gegeben.

Das System ist so konzipiert, dass das Untergeschoss des Schulgebäudes durch einen Rückstauverschluss in der Schmutzwassergrundleitung geschützt wird. Bei heftigen oder langanhaltenden Regenfällen wird der Verschluss stark beansprucht. Die Folge: Anfallendes Wasser kann nicht sofort abgepumpt werden. Daher wird der Schacht derzeit ein- bis zweimal pro Woche vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) entleert, was nicht nur jährliche Kosten von rund 15.500 Euro verursacht, sondern auch mit einer starken Geruchsbelästigung einhergeht.

Die Sanierungsarbeiten, für die lediglich eine Firma aus Enkenbach-Alsenborn ein Angebot abgab, müssen zwingend in den Sommerferien ausgeführt werden, da für rund vier Wochen die Entwässerungsobjekte nicht funktionieren und daher auch kein Schulbetrieb möglich ist. Dieter Schiffmann (SPD) wunderte sich, dass die ursprünglich veranschlagten Kosten von 90.000 Euro um rund 42 Prozent überschritten werden. Basis für die Berechnung seien die Preise von 2022 und 2023 sowie eine Markterkundung, gab die Verwaltung an.