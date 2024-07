Bei der Schulabschlussfeier der Friedrich-Ebert-Realschule plus schwang eine gehörige Portion Wehmut mit. Schulleiter Stephan Hirt und die Absolventen aus den neunten und zehnten Klassen erinnerten sich an die gemeinsame Schulzeit und warfen einen Blick in die Zukunft der Jugendlichen.

Mit blauen, goldenen und weißen Luftballons geschmückt, präsentierte sich die Bühne festlich. Und festlich gekleidet erschienen auch die Schüler. Sogar ein roter Teppich war ausgerollt.