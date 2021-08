Wenn es um das Thema Hilfe bei der Berufsfindung geht, sieht sich die Friedrich-Ebert-Realschule plus in Frankenthal gut aufgestellt. Eine Schlüsselrolle spielt dabei als Berater der sogenannte Jobfux Peter Herkner. Bei der weiteren Finanzierung seiner Arbeit gibt es noch Fragezeichen.

„Kann ich das werden?“ Diese Frage, verbunden mit einem bestimmten Berufswunsch, hört Peter Herkner mit am häufigsten, wenn er mit Schülern ins Gespräch kommt. In der Friedrich-Ebert-Realschule plus ist der 54-jährige Diplom-Sozialpädagoge bestens bekannt: Seit 2008 schon steht der Mitarbeiter des Frankenthaler Zentrums für Arbeit und Bildung (ZAB) Schülern bei Fragen der Berufsfindung zur Seite. Auf die Kann-ich-das-werden?-Frage hat der Jobfux, wie er in seiner Funktion genannt wird, eine bewährte Antwort parat: „Finde es selbst heraus.“

„Konsequent und fordernd“

Denn darauf, das unterstreicht Herkner im Gespräch mit der RHEINPFALZ, komme es in der heutigen Berufswelt mehr noch als früher an: erst mal nachzudenken, die eigenen Fähigkeiten und Schwächen realistisch einzuschätzen – um dann zu schauen, welcher Beruf der richtige wäre, und ob sich dazu ein geeigneter Ausbildungsbetrieb findet. „Wir begleiten das Ganze dann“, sagt Herkner – und schließt mit dem „wir“ die Lehrerschaft der Realschule ein.

Schulleiter Stephan Hirt (61) weiß aus Erfahrung: „Die Kinder brauchen eine persönliche Begleitung – konsequent und auch ein bisschen fordernd.“ Und er fügt hinzu: Die Anstrengungen – gemeinsam mit Jobfux und Agentur für Arbeit – lohnten sich auch. Denn seit das Thema Berufswahl systematischer als früher behandelt werde, sei der Anteil der Schulabgänger, die gleich anschließend einen Ausbildungsplatz finden, deutlich gestiegen.

Halte ich Kritik aus?

Markus Klug (35), an der Realschule zuständig für den Bereich berufliche Orientierung, nennt beispielhaft die Kompetenzanalysen, die Schülern dabei helfen sollen, sich selbst besser kennenzulernen. Halte ich Kritik aus? Bin ich teamfähig? Bleibe ich konzentriert bei der Sache, auch wenn's mal länger dauert? Um Fragen wie diese, die im Berufsleben wichtig sind, geht es in Einzelgesprächen. „Das Land hat diese Analysen eingeführt“, berichtet Klug. Anfangs hätten externe Kräfte diese Aufgabe übernommen, berichtet Schulleiter Hirt. Inzwischen, nach entsprechender Fortbildung, laufe das Programm an der Schule in Eigenregie: „Herr Klug macht das.“

Besonderen Wert legen die Verantwortlichen der Friedrich-Ebert-Realschule auf Berufspraktika. Für Schüler wie auch für Ausbildungsbetriebe sei das ein wichtiger Weg, sich kennenzulernen, sagen sie. Dazu komme: „Man kann da auch Tugenden präsentieren, die in einem vielleicht nicht so guten Zeugnis gar nicht erkennbar sind“, sagt Stephan Hirt. In den Klassenstufen acht und neun waren Praktika bisher schon verpflichtend, „in der Zehnten waren sie freiwillig“, erklärt der Rektor. „Aber wir wollen Praktika nun auch für Klasse zehn verpflichtend machen.“

Donnerstags im Betrieb

Darüber hinaus haben die Realschüler im Frankenthaler Süden die Möglichkeit, ihren Unterrichtsplan um einen regelmäßigen sogenannten Praxistag zu ergänzen – eine besonders intensive Form des Praktikums. Denn für Angehörige der Klassenstufe neun heißt das: „Jeden Donnerstag sind sie im Betrieb“, sagt Stephan Hirt – und das knapp sieben Monate lang. Derzeit nutzten sieben Neuntklässler freiwillig diese Möglichkeit, einen bestimmten Betrieb intensiv kennenzulernen. Noch sei das Modell nicht überall bekannt, sagen die Schulverantwortlichen. Wenn noch mehr Betriebe bereit wären mitzumachen, würden sie sich freuen.

Jobfux Peter Herkner, in erster Linie zuständig für die Zielgruppe achte und neunte Klassen, beackert gleich mehrere Themenfelder. Eltern und Betrieben stehe er als Ansprechpartner beim Thema Ausbildung und Praktika zur Verfügung, sagt er. Für Schule und Lehrkräfte sei er Berater auf seinem Fachgebiet. Um „Grundlagenbildung“ zum Thema Berufswelt gehe es beim Austausch mit ganzen Schulklassen. Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Wie bewerbe ich mich? Wie finde ich Informationen über einen Betrieb, der mich interessiert? Solche Fragen kommen zur Sprache.

Viel Zeit verwendet Herkner für die „sozialpädagogische Einzelbetreuung“, sprich, für Gespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schülern. Mitunter reichten die Themen über Berufsfindung hinaus; es gehe auch um ganz praktische und gesellschaftliche Fragen, berichtet er – etwa, wenn ihm Geflüchtete oder Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund gegenübersitzen. Und das kommt nicht selten vor: In der Friedrich-Ebert-Realschule mit ihren gut 400 Schülern und 34 Lehrkräften treffen Angehörige von 40 Nationen aufeinander, sagt Rektor Hirt. Auf um die 60 Prozent schätzt Herkner den Anteil der Einwandererfamilien.

Traditionelle Rollenbilder

Dass es in Gesprächen dann auch mal darum gehen kann, traditionelle Rollenbilder von Eltern oder die Ausrichtung auf vermeintliche „Prestigeberufe“ in Frage zu stellen – das gehört für Herkner dazu. Vor allem aber fällt ihm auf: Das riesige Medienangebot heute mache es Schülern eher schwerer als früher, sich für einen bestimmten Weg zu entscheiden. „Die Informationsfülle ist ein Problem.“

Und die „Generation Zapping“ neige eher dazu, „Widerständen erst mal aus dem Weg zu gehen“. „Es dauert immer länger, sich zu orientieren“, bestätigt Stephan Hirt. Umso wichtiger sei daher angemessene Unterstützung, sagt Herkner: „Wir machen Schülern Mut, Schritte selbst zu gehen.“

Dazu gehöre dann auch, „die Medienkompetenz zu stärken“. In diesem Zusammenhang hofft Schulleiter Hirt, dass es, wie vom Land in Aussicht gestellt, bis zum Jahresende möglich sein wird, Schüler aus sozial benachteiligten Familien mit digitalen Geräten, etwa Tablets, auszustatten. „80 bis 100 Geräte sind nötig“, sagt er dazu. Auch mit Blick auf mögliche neue Einschränkungen des Unterrichtsbetriebs durch die Corona-Krise sei diese Ergänzung der technischen Ausstattung wichtig.

Gelder von der EU

Froh wären die Verantwortlichen der Realschule, wenn möglichst bald klar wäre, ob und wie es mit dem Jobfux-Projekt weitergehen kann. Gegenwärtig sieht die Kostenverteilung so aus: 50 Prozent werden über den Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union (EU) finanziert, die anderen 50 Prozent teilen sich das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Frankenthal als Schulträgerin. Dabei würden die Aufträge jeweils jahresweise ans ZAB vergeben, erklären Hirt und Herkner; Stichdatum sei der 30. Juni. Die EU wiederum treffe die Grundsatzentscheidung über die Bewilligung von Mitteln jeweils für sieben Jahre – und ein solcher Zeitraum ende nun.

