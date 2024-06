Trotz des nicht gerade berauschenden Wetters war das Frankenthaler Strohhutfest, das am Sonntagabend ausklang, wiederum ein Publikumsmagnet. Knapp 200.000 Besucher tummelten sich an den vier Tagen in der zur Feiermeile umfunktionierten Innenstadt.

In einer ersten Bilanz sprach Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) von einer erfolgreichen Veranstaltung. „Die Gäste aus nah und fern haben gezeigt, wie sehr ihnen dieses Fest am Herzen liegt“,