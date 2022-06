Möglicherweise geht die Ortsgemeinde Lambsheim dazu über, das Wasser für die Zapfstellen auf dem Friedhof vom Beregnungsverband zu beziehen, statt kostbares Trinkwasser zu verwenden. Die CDU-Fraktion hat beantragt, die Möglichkeiten dafür zu prüfen. Doch die Entscheidung ist gar nicht so einfach. Im Bauausschuss am Dienstag ging es vor allem um die Frage, in welchem Verhältnis die Kosten für Leitungsbau und Filter zu den eingesparten Wasserkosten stehen.

Altrheinwasser ist billiger als Frischwasser

Der Verband nutzt für die Beregnung von Feldern Wasser aus dem Otterstadter Altrhein, und das ist natürlich billiger als Frischwasser. Die Verwaltung hat überschlagen, dass es bei einer 18.000 bis 20.000 Euro teuren Umstellung der Gießwasserversorgung auf Altrheinwasser rund 20 Jahre dauern würde, bis sich die Investition amortisiert hat. Ausschussmitglied Angela Haller (SPD) meint, dass es sogar eher 30 Jahre sind. Das Gremium einigte sich darauf, die Idee weiterzuverfolgen und auch Alternativen wie eine Zisterne für Regenwasser prüfen zu lassen. Ohnehin müsste das Projekt warten bis 2023, wenn ein neuer Gemeindehaushalt erstellt ist.