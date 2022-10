Aufgrund von Erkrankungen bleibt die Friedhofsverwaltung in dieser Woche geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, werden Rückfragen per Telefon oder E-Mail an die Kollegen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) weitergeleitet. Bei dringenden Fragen können sich Bürger direkt an den EWF wenden per E-Mail an ewf-friedhofswesen@frankenthal.de. Erste Fragen werden auch im Internet unter www.frankenthal.de/ewf beantwortet. Alle bereits terminierten Bestattungen finden laut Mitteilung statt. Die Stadt geht davon aus, dass die Friedhofsverwaltung ab Montag, 24. Oktober, wieder besetzt sein wird.