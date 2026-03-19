In der Friedhofstraße sind im Bereich der Hausnummer 13 der Gehweg und die Fahrbahn voll gesperrt. Grund dafür ist ein privates Bauvorhaben, für das ein Kran aufgestellt wird. Laut Stadt wird die Sperrung voraussichtlich bis 15. Mai andauern. Die Einbahnstraßenregelung in der Friedhofstraße wird für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben. Weitere Infos zu dieser und weiteren Baustellen in der Stadt gibt es unter www.frankenthal.de/sperrungen.