Wegen eines Defekts an der Wasserleitung wurde am Donnerstag das Wasser in einem Teil des Hauptfriedhof abgestellt. Betroffen ist der Bereich nördlich der Trauerhalle. In den anderen Bereichen sei die Wasserversorgung weiterhin gewährleistet. Das teilt die Verwaltung mit. Die Reparaturarbeiten würden schnellstmöglich erledigt. Erst kürzlich hatte ein defekter Wasserschieber dafür gesorgt, dass es auf dem Friedhof für einige Stunden kein Wasser gab. Betroffen waren laut Verwaltung auch die öffentlichen Toiletten sowie die Trauerhalle.