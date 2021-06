Weil die Stadt bei Pflegearbeiten auf dem Mörscher Friedhof im Rückstand sei, bat Bürgermeister Bernd Knöppel in der jüngsten Ortsbeiratssitzung um Nachsicht. Aufgrund von Corona habe die Stadt die Arbeitsabläufe umgestellt. Zudem habe es einen Corona-Fall in der Pflegemannschaft gegeben. Inzwischen sei der neue Rollrasen auf dem Urnengrasfeld verlegt worden. Die Verzögerungen bei dieser Arbeit seien aber auch auf die ausführende Firma zurückzuführen. Knöppel informierte darüber hinaus, dass zwar nach wie vor nur sieben Teilnehmer einer Trauerfeier in die Trauerhalle dürften, doch auf dem Vorplatz dürften sich ab sofort bis zu 100 Personen aufhalten. Somit seien auch größere Trauerfeiern wieder möglich, da eine Übertragung nach außen möglich sei.