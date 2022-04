Aufgrund der Sturmböen hat der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal am Donnerstag um 13 Uhr den Hauptfriedhof und die Friedhöfe in den Vororten aus Sicherheitsgründen geschlossen. Der Parkplatz des Hauptfriedhofs an der Wormser Straße wurde ebenfalls gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Entsprechende Schilder an den Eingängen weisen auf die Sperrungen hin. Am Freitag werden alle Friedhöfe voraussichtlich gegen 9 Uhr wieder geöffnet. Es könne jedoch wegen Aufräumarbeiten dazu kommen, dass einzelne Bereiche abgesperrt bleiben müssen, schreibt die Stadt weiter.