Die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung, die bei Trauerfeiern bisher Särge und Urnen zu den Grabstätten begleiteten und beisetzten, bekommen neue Aufgaben. Der Betriebsausschuss hat zugestimmt, die Trägerdienste – wie vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) vorgeschlagen – ab Juli 2022 aus dem Leistungskatalog zu streichen.

Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) verwies in der Sitzung auf die externe Organisationsuntersuchung und die darin enthaltene Empfehlung, Kosten zu senken und personelle Ressourcen besser einzusetzen als bisher. Der Trägerdienst, für den bisher sechs Mitarbeiter abgestellt wurden, binde finanzielle Mittel und außerdem Arbeitszeit, die für den Unterhalt der Friedhöfe fehlten. Ein wesentlicher Kostenfaktor sei das Anmieten der Bestattungskleidung. Das Umkleiden für und das Warten während der Trauerfeiern koste viel Zeit. Die Bestattungsinstitute, die künftig die Trägerdienste übernehmen sollen, würden informiert, damit sie sich auf die neue Aufgabe einstellen könnten, sagte Knöppel. Es sei geplant, Termine online vereinbaren zu können.

Kostenrahmen: 40 bis 50 Euro

Hartmut Trapp (AfD) äußerte die Befürchtung, dass die Gebühren für den Trägerdienst – aktuell 41,70 Euro pro Mitarbeiter – bei den privaten Bestattern höher ausfallen könnten. Eine von ihm angeregte Rahmenvereinbarung hielt Bürgermeister Knöppel für nicht zulässig. „Das regelt der Markt.“ Ob es bereits Erfahrungen gebe, was in anderen Städten von den Bestattungshäusern verlangt werde, wollte Anne Gauch (Grüne/Offene Liste) wissen. „Es wird nicht gravierend teurer“, meinte Marietta Mayer, Leiterin der Friedhofsabteilung. Sie nannte – basierend auf den von der Verwaltung bei fehlenden eigenen Trägern an die privaten Institute gezahlten Sätze – einen Rahmen zwischen 40 und 50 Euro pro Mitarbeiter.

Adolf-José König (SPD) stellte darauf ab, dass es sich beim Trägerdienst nicht um eine hoheitliche Aufgabe handele und sprach von einem „gelungenen Optimierungsansatz“. Zustimmende Beiträge kamen auch von Hugo Campidelli (CDU) und David Schwarzendahl (Linke).