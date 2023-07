Das regelmäßige Gießen der Vielzahl von Gemeinschaftsgrabanlagen auf den Friedhöfen ist speziell in der heißen Jahreszeit besonders arbeitsintensiv. Als Erleichterung für das Personal will der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb ein Bewässerungssystem installieren.

Das Projekt sei öffentlich ausgeschrieben worden, das Verfahren ergab allerdings – wie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss berichtete – für die 16 möglichen Systeme nur ein einziges positiv zu bewertendes Angebot, das nun voraussichtlich den Zuschlag erhalte. Keine Angebote sind hingegen Knöppel zufolge für die im Anschluss an die Installation der Beregnungsanlagen geplante Verlegung von Rollrasen eingegangen. Jetzt strebe der EWF eine freihändige Vergabe an und wolle dafür bei mindestens drei Unternehmen anfragen.

Undichtes Dach repariert

Kurz vor dem Abschluss stehen die Sanierungsarbeiten am undichten Dach der Trauerhalle in Eppstein. Dort waren Nässeschäden aufgetreten. Von einer Fachfirma sei das Dach zunächst von Wildtrieben und Bewuchs befreit sowie der Kies abgeräumt worden, erläuterte der Friedhofsdezernent. Die Dachkonstruktion befinde sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Lediglich an den Nähten der Dichtungsbahnen und den Einläufen seien Mängel festgestellt worden, die ausgebessert würden. Auf das neuerliche Aufschütten mit Kies werde vorerst verzichtet, sagte Knöppel. Die Kosten: rund 10.000 Euro.