Die Friedenskirche lädt auch in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Frühlingsfrühstück ein. Am Sonntag, 28. März, 9 Uhr, soll die traditionelle Veranstaltung der evangelischen Gemeinde Corona-konform über die Bühne gehen.

Ein Treffen im Gemeindesaal oder in der Kirche sei derzeit unmöglich, teilt das Pfarramt der Friedenskirche mit. Dennoch wolle man auf das Frühlingsfrühstück nicht verzichten. Wer mitmachen wolle, könne sich per E-Mail oder am Freitag von 9 bis 11.30 Uhr im Pfarrbüro der Friedenskirche bei Sekretärin Erika Meyer unter Telefon 06233 21808 anmelden. Wer Interesse habe, wird gebeten, seine Adresse und die Anzahl der Personen, die an dem Frühstück teilnehmen wollen, anzugeben. Die Anmeldungen sollen bis Freitag, 26. März, 12 Uhr, im Büro der Friedenskirche, Mozartstraße 26, eingegangen sein.

Virtuelle Andacht ab 9.30 Uhr

Wie das Pfarramt weiter mitteilt, wird eine Gruppe aus Pfadfindern, Presbytern und ehrenamtlichen Mitarbeitern alle, die sich angemeldet haben, am Sonntag bis 9 Uhr mit einer Frühstückstüte mit Brötchen überraschen. Deren Übergabe erfolge selbstverständlich Corona-konform, heißt es. Ab 9 Uhr könne sich dann jeder zu Hause sein Frühstück schmecken lassen. Ab 9.30 Uhr werde Pfarrer Martin Henninger zu einer Andacht im Internet einladen. Wer auch daran teilnehmen möchte, könne sich an seinem Computer oder Smartphone über folgenden Link einwählen.