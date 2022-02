Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit lädt angesichts der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine für Freitag, 12 Uhr, zu einem Friedensgebet in die St. Dreifaltigkeitskirche (Rathausplatz) ein. „In dieser schwierigen Situation für die Menschen in der Ukraine, in Russland und in der ganzen Welt, in der viele sich als ohnmächtig und hilflos erleben, soll Gott um seine Hilfe angerufen werden, damit die Herzen zum Frieden bewegt werden,“ erklärte Pfarrer Stefan Mühl.