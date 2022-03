Die katholischen und protestantischen Kirchengemeinden in Frankenthal, die Mennonitengemeinde Eppstein und die Gemeinde Frankenthal der Neuapostolischen Kirche laden an jedem Sonntag bis Ostern um 18 Uhr zum ökumenischen Friedensgottesdienst in die Zwölf-Apostel-Kirche ein. „Der nun bereits zwei Wochen andauernde Krieg in der Ukraine erfüllt viele Menschen in Frankenthal mit Entsetzen, Angst und Sorge. Sie erleben Ratlosigkeit und Ohnmacht angesichts der Aggression und Gewalt. Viele suchen Zuflucht im Gebet“, heißt es in einer Pressemitteilung von Pfarrer Stefan Mühl, Leitender Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit. Das gemeinsame konfessionsverbindende Gebet um Frieden solle ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den leidgeprüften Menschen in der Ukraine sein. Daneben unterstützen die Gemeinden verschiedene Hilfsprojekte. Die katholische Pfarrei bietet außerdem bis auf Weiteres von montags bis samstags, um 12 Uhr, ein kurzes Friedensgebet in der St. Dreifaltigkeitskirche an, das jeweils mit dem Glockenläuten beginnt.