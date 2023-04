Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Demonstration im Stehen: Mit einer Plakataktion und Kreidebotschaften trat die Fridays-for-Future-Ortsgruppe Frankenthal (FfF) am Freitag am Speyerer Tor wieder in Erscheinung. Ihr Anliegen: „Klimagerechtigkeit“ zum ausschlaggebenden Thema bei der bevorstehenden Landtagswahl machen.

„Klimakrise macht keine Pause“, mahnt ein Plakat. Ein anderes fordert „Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit“. „Gleichwertige Lebensverhältnisse, Chancengleichheit,