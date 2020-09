Mit einer Fahrraddemo am Freitag, 11. September, ab 16.30 Uhr wollen die Klimaaktivisten von Fridays for Future auf ihre Ziele aufmerksam machen. Los geht es auf dem Parsevalplatz.

Entlang des Demonstrationswegs werden Straßen zeitweise voll gesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Aufstellung ist um 16.30 Uhr auf dem Parsevalplatz. Von hier führt die Strecke ab 17 Uhr über Europaring – Foltzring – Nachtweideweg – Virchowstraße – Mörscher Straße – Wormser Straße – Schmiedgasse – Westliche Ringstraße – Bahnhofstraße – Welschgasse – Sterngasse – Karolinenstraße – Carl-Theodor-Straße zur Willy-Brandt-Anlage. In der Virchowstraße findet ein kurzer Zwischenstopp statt. Kundgebungen sind am Wormser Tor und in der Willy-Brandt-Anlage geplant. Die Demonstration endet voraussichtlich um 18.30 Uhr. Die Strecke wird durch Kräfte der Polizei und der Stadtverwaltung Frankenthal gesichert. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.