Aktive der Bewegung Fridays for Future in Frankenthal haben am Donnerstag zur Beteiligung am fünften „globalen Klima-Streik“ am Freitag aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie gehen die Beteiligten nicht auf die Straße. Auf der Internetseite www.fridaysforfuture.de/netzstreikfuersklima können sich alle Beteiligten eintragen. Zudem soll ein Streikprogramm mit Musik, Reden sowie Live-Schalten via Youtube übertragen werden. Für den Netzstreik werden vor allem die Plattformen Instagram und Twitter genutzt. Nutzer sind hier eingeladen, Fotos, Videos oder Texte unter den Hashtags #NetzstreikFürsKlima und #FightEveryCrisis hochzuladen. „Sowohl die Klima-Krise als auch die Corona-Krise lassen sich nicht national lösen“, heißt es im Aufruf zur Freitagsaktion. „Wir brauchen bei beidem internationale Maßnahmen. Der Kampf gegen die Pandemie ist ein Sprint, um Menschenleben zu retten, während der Kampf für Klimagerechtigkeit ein Marathon ist.“