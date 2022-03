Nach einer längeren Pause wollen die Klima-Aktivisten der Bewegung Fridays for Future (FFF) am Freitag in Frankenthal wieder auf die Straße gehen. Bundesweit sind an diesem Tag Aktionen geplant, um auf die fortschreitende Erderhitzung aufmerksam zu machen und Regierungen in aller Welt zum Handeln aufzufordern.

In Frankenthal startet der Demonstrationszug um 12.30 Uhr am Speyerer Tor. Von dort soll es mit vier Stopps durch die Innenstadt zum Wormser Tor gehen. Geplant sind laut Niklas Linder vom lokalen FFF-Team kurze Reden und ein offenes Mikrofon, bei dem sich Teilnehmer zu Wort melden können. Außerdem wolle man mit einer Schweigeminute an die Opfer des Kriegs in der Ukraine erinnern und auf das Schicksal der vielen Geflüchteten aufmerksam machen. Die angekündigten Proteste werden laut Veranstalter unter den dann geltenden Coronaschutz-Maßnahmen wie Abstands- und Maskenpflicht stattfinden.

Storchenwald kommt

Der letzte Klimastreik in Frankenthal war am 24. September 2021. Eine Delegation habe sich außerdem an einer zentralen Kundgebung der Bewegung Mitte Oktober in Berlin beteiligt. Ansonsten leiste die Gruppe, in der sich laut Linder etwa zehn Mitstreiter engagieren, viel Arbeit hinter den Kulissen auf kommunalpolitischer Ebene. Ein lange geplantes Projekt ist beispielsweise ein Storchenwald, bei dem für jeden Neugeborenen ein Baum gepflanzt werden soll. Hier soll laut Linder noch in diesem Jahr der Startschuss fallen. Allerdings auf einer wesentlich kleineren Fläche, als von FFF ursprünglich gewünscht.