Mit einer Fahrraddemo wollen die Verantwortlichen der Bewegung Fridays for Future in Frankenthal am 11. September, 16.30 Uhr, zu einem besseren Klimaschutz aufrufen. Die Aktion war ursprünglich für Freitag, 28. August, geplant. Wegen Überschneidungen mit dem Jahrmarkt am Speyerer Tor und Abspracheproblemen mit der Stadtverwaltung wird die „Critical Mass“ (englisch für „Kritische Masse“ als Aktionsform einer Demonstration für nicht motorisierten Verkehr) nun um zwei Wochen verlegt. Die genaue Route ist noch offen. Man wolle kritisch prüfen, inwieweit die Stadt bislang den im August 2019 verabschiedeten Beschluss zum Klimaschutz umgesetzt habe, erläutert Smilla Friedel vom Orga-Team. In Reden soll auch an die verheerenden Brände im Amazonas-Gebiet erinnert werden. Außerdem wolle man sich für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) stark machen. Für alle Teilnehmer gelten das Abstandsgebot und eine Maskenpflicht. Es ist die erste Fridays-for-Future-Demonstration seit Januar. Im Mai gab es einen virtuellen Netz-Streik fürs Klima. Man habe die lange Pause im etwa 15-köpfigen Team für die Planung der weiteren Arbeit genutzt, so Friedel. So wolle man über die Beteiligung an einer städtischen Arbeitsgruppe zum Klimaschutz mehr politischen Einfluss nehmen. Die Initiative beteiligt sich unter anderem an Aktionen wie dem Stadtradeln und der Putzaktion der Stadt.