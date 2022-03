Knapp 60 und damit weit weniger Teilnehmer als beim letzten Mal zählte die Demonstration der „Fridays for Future“-Bewegung in der Innenstadt am Freitag. Angemeldet hatte die Frankenthaler Ortsgruppe eine Demo für 150 Teilnehmer.

Im vergangenen September hatten die Organisatoren von „Fridays for Future“ (FfF) noch rund 170 Sympathisanten für den Kampf um mehr Klimagerechtigkeit zusammengetrommelt. Im Unterschied zu damals waren jetzt auch weniger Schüler gekommen. „Durch Corona ist unsere Bewegung etwas eingeschlafen, wir müssen wieder mehr Schwung hineinbringen“, befand Smilla Friedel von der Frankenthaler Ortsgruppe. „Außerdem ist derzeit der Krieg in der Ukraine in den Köpfen der Menschen.“ Dieser heize die Klimakrise an, betonte sie. „Die Zusammenhänge muss man deutlicher benennen.“

Plakate in den ukrainischen Landesfarben

Die Organisatoren hatten dem Motto der elften Frankenthaler Klimademo „People not profit“ (Menschen statt Gewinn) kurzfristig einen zweiten Titel hinzugefügt: „Peace and justice“ (Frieden und Gerechtigkeit). Vereinzelt trugen die Demonstranten Masken und Plakate in den ukrainischen Landesfarben. Auf letzteren wurde der russische Präsident Wladimir Putin aufgefordert, den Angriff auf das Nachbarland zu beenden.

Mona Kohlbacher von FfF Frankenthal verlas den Brief einer Umweltaktivistin aus der Ukraine. Darin schilderte die junge Frau den Krieg in ihrer Heimat als exemplarisch für die Gewalt in Afghanistan, im Sudan, Jemen und in Palästina. „Wollen die Staats- und Regierungschefs ihren Kindern eine Welt hinterlassen, die durch Gier nach Macht und Ressourcen zerrissen ist?“, fragt die unbekannte Autorin.

Begrünung von Gebäuden

Der Schwerpunkt in den Reden lag auf dem Klimaschutz. FfF-Ortsgruppenmitglied Niklas Linder zählte konkrete Ideen für die Stadt auf, etwa die Begrünung von Gebäuden, um die Feinstaubbelastung und die Temperaturen zu senken. Der Pfälzerwald sollte in einen Mischwald umgewandelt werden, um dem Klimawandel gewachsen zu sein, so Linder. Schon jetzt seien weltweit 3,6 Milliarden Menschen akut von den Folgen des Klimawandels bedroht.

Die Route der Demo führte mit Zwischenstopps vom Speyerer Tor in Richtung Rathausplatz sowie über Schlosser- und Schmiedgasse zum Wormser Tor. Die Abschlusskundgebung war auf den Kornmarkt. Am Rathaus hielten die Teilnehmer Rote Karten in die Luft. Das passiert bei den FfF-Aktionen überall dort, wo nach Meinung der Aktivisten Klimaschutz blockiert wird, etwa beim Aufschub des Kohle- und Gasausstiegs.