Die Bewegung Fridays for Future in Frankenthal will in ihrem Einsatz für den Klimaschutz nicht nachlassen – auch wenn die Rahmenbedingungen durch Corona schwieriger geworden sind. Besonders wollen die Aktiven darauf achten, wie Kommunalpolitiker mit dem Thema umgehen.

„Warum unterschreibt eine Regierung einen Vertrag und hält ihn dann nicht ein?“ Fragen wie diese, bezogen auf das Pariser Klimaabkommen, beschäftigten sie, sagt Smilla Friedel. „Da muss man was tun“, dachte die 21-jährige frühere Schülerin des Karolinen-Gymnasiums, die nun Jura an der Universität Freiburg studiert. In der Klimaschutz-Bewegung engagiert sie sich an verantwortlicher Stelle: In Frankenthal ist sie eine von zwei gewählten Delegierten der Ortsgruppe, die Kontakt zur Bewegung auf Landes- und Bundesebene halten.

Die Verbindung zur Landesgruppe Rheinland-Pfalz habe am Anfang gestanden, berichtet Friedel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Ich habe da gefragt, gibt's für Frankenthal was? Da hieß es dann, ,gründe doch deine eigene Ortsgruppe'.“ Das habe sie dann gemacht – und über Online-Kanäle binnen eines Tages ganz schnell „über 100 Leute“ erreicht. „Im Februar 2019 gab es das erste Organisations-Team.“ Und bereits im März versammelten sich rund 700 Schüler zur ersten Freitags-Demo für den Klimaschutz in der Frankenthaler Innenstadt.

Unterschätztes Thema

Von Beginn an dabei ist auch Lea Dennhardt. Die 17-jährige Schülerin der zwölften Klasse des Karolinen-Gymnasiums war zunächst Mitglied der Ortsgruppe; später wurde auch sie zur Delegierten gewählt. Sie wolle versuchen, „etwas zu verändern“, begründet sie ihren Einsatz – denn die Bedeutung des Themas Klimaschutz werde leider häufig immer noch unterschätzt.

Das sieht auch Ben Unger so. Der 18-Jährige, der in Klasse 13 des Albert-Einstein-Gymnasiums das Abitur ansteuert, fand über die Landesgruppe den ersten Kontakt. Als er hörte, dass in Frankenthal „Leute gesucht werden“, entschloss er sich mitzuarbeiten. „Ich habe Reden gehalten und war schon Versammlungsleiter“, berichtet er. Demonstrationen anmelden, mit der Stadtverwaltung die Route und das Thema Sicherheit besprechen – „das ist sehr aufwendig“, weiß Unger. Anderseits: Zu erleben, wie man Mitstreiter mobilisieren und Beachtung erzielen könne – das motiviere auch, stellen die Drei fest.

Ganz unterschiedliche Reaktionen habe man bei Kundgebungen erlebt, berichten sie. Gerade Ältere hätten manchmal sehr deutlich ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht, sagt Smilla Friedel. „Das ging zum Teil unter die Gürtellinie. Ein Mann hat vom Fenster aus eine Bierdose nach uns geworfen.“ Andererseits hätten sich dann aber zusehends auch Ältere den Schüler-Demonstrationen angeschlossen – bis hin zu den „Omas for Future“. Das Engagement gehe jetzt „durch alle Schichten“, freuen sich Friedel und ihre Mitstreiter. Und es gibt bewegende Erlebnisse wie den Auftritt einer Achtjährigen, „die sogar eine Rede gehalten hat“. Es sei spürbar gewesen: „Die hat sich wirklich sehr mit dem Thema beschäftigt“, berichtet Lea Dennhardt.

„Druckmittel“ an Schulen

Das Verhalten der Schulen sehen die Aktivisten kritisch. „Vor Demonstrationen haben wir immer darüber informiert und den Schulen auch Workshops zum Thema angeboten“, berichtet Friedel. Rückmeldungen habe man nur wenige bekommen, und zum Teil seien im Unterricht freitags dann ganz gezielt „Druckmittel“ eingesetzt worden, um Schüler vom Demonstrieren abzuhalten.

Als erfreulich haben Friedel, Dennhardt und Unger andererseits Einladungen zu Gesprächen wahrgenommen – von Politikern wie Oberbürgermeister Martin Hebich, Bürgermeister Bernd Knöppel (beide CDU), aber auch von Gewerkschaftern. Das Angebot Hebichs, beim Projekt „Storchenwald“ mitzuarbeiten, bei dem für jedes Neugeborene in Frankenthal ein neuer Baum gepflanzt werden soll, habe man angenommen, berichtet Lea Dennhardt. Besonders aufmerksam wollen die Fridays-for-Future-Aktivisten verfolgen, welche praktischen Konsequenzen der Grundsatzbeschluss des Frankenthaler Stadtrats zum Klimaschutz von 2019 hat.

„Wir würden uns gerne mal mit Landwirten treffen“, sagt Smilla Friedel. Man wisse, dass es da sehr kritische Stimmen gebe, stellt Lea Dennhardt fest. Aber Trockenheit und Ernteausfälle als Vorboten des Klimawandels seien eine Realität, sagen die Sprecherinnen. Und die gegenwärtige Landwirtschaftspolitik müsse mit Fragezeichen versehen werden: „Große Betriebe werden gefördert“, sagt Friedel. „Besser wäre es, nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit vorzugehen.“

„Sozial verträglich“

Dass Klimaschutz „sozial verträglich“ angesteuert werden müsse, betont Smilla Friedel ausdrücklich. Auch deshalb möchte man mit den Gewerkschaften im Gespräch bleiben.

Ein Katalog von Vorschlägen, wie Klimaneutralität in Deutschland bis 2035 erreicht werden könnte, liegt nun vor: Das Wuppertal Institut für Klima hat ihn im Auftrag von Fridays for Future erarbeitet. Vorgeschlagen werden unter anderem die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und die Reduzierung des Individualverkehrs sowie die klimafreundliche Modernisierung von Heizungen.

Auch darüber sei zu sprechen, sagen die Frankenthaler Klima-Aktivisten. Versuchen wolle man, dieses Jahr noch eine Kundgebung in der Stadt zu organisieren, kündigt Ben Unger an. Ganz gleich, ob das gelingt oder nicht – eines sei klar, sagt Smilla Friedel. Das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen – „das ist kein Sprint, das ist ein Marathon“.

KONTAKT