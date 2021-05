Der „Lockdown Light“ trifft ein zweites Mal die Kunst- und Kulturszene. Er trifft auch ein zweites Mal die Frankenthaler Künstlerin Uschi Freymeyer. Wie schon im März bedeutet nun auch der November-Shutdown das Aus für ihre geplante Ausstellung im Kunsthaus. Jetzt arbeitet Freymeyer also wieder an einem Plan B oder C, um die Schau auf anderem Weg zu zeigen.

Zugegeben: Eine Überraschung war es für Uschi Freymeyer nicht mehr, als die Nachricht vom „Lockdown Light“ und der damit verbundenen Schließung unter anderem aller Theater, Museen, Kinos und Kulturbetriebe bekannt wurde. „Wir haben damit gerechnet“, sagt sie. Auch das Frankenthaler Kunsthaus fällt unter diese Regelung, die die Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen haben. Bis Ende des Monats bleiben die Räume am Mina-Karcher-Platz zu – und Freymeyers Ausstellung „WeibsBilder“, die eigentlich von 15. bis 29. November dort hätte stattfinden sollen fällt aus.

Werke von sechs Frauen versammelt

Für Freymeyer ist das gleich doppelt bitter: „Wir waren gerade in der Endphase gewesen und hatten schon viel Energie in die Planung gesteckt“, sagt sie. Werke von sechs Künstlerinnen hatte sie für „WeibsBilder“ – das Pendant zur „Herrenbesuch“-Schau aus dem vergangenen Jahr – kuratiert. Darunter sind auch Werke aus ihrem Atelier, das sie seit 2007 im Obergeschoss des Kunsthauses hat. „Wir hatten das alles toll zusammengeführt“, sagt Freymeyer. „Jede Frau ist in ihrem Gebiet wirklich toll.“ Zeigen wollte die Frankenthalerin unter anderem die Plastiken von Birgit Löwer (Böhl-Iggelheim), Illustrationen von Anke Faust (Rheinhessen) und Kalligrafien von Regina Seiler (Carlsberg). Werke von Malerin Anja Ziegler (Worms) und von Susanne Freiler-Höllinger (Trippstadt) sollten die Schau abrunden. Doch daraus wird nun nichts.

Bitter ist das auch, weil es gleich zum zweiten Mal eine Freymeyer-Schau im Kunsthaus trifft. Schon ihre Werksausstellung „Zuerst war es nur ein Traum“, die für den 22. März geplant war, musste kurzfristig wegen des Beginns der Corona-Pandemie abgesagt werden. Erst Ende Mai und unter strengen Hygiene-Auflagen konnte die Ausstellung dann schließlich im Kunsthaus stattfinden.

Kunst-Lieferdienst?

Entmutigen lassen will sich Freymeyer vom erneuten Ausstellungs-Aus allerdings nicht. Sie arbeitet nach eigenen Angaben bereits mit Hochdruck an ihrem Plan B. „Erstmal will ich klären, ob ich meine Galerie öffnen darf“, sagt sie. Laut der zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes müssen Ateliers schließen, der Galeriebetrieb wird dort nicht explizit aufgeführt. „Wenn ich die Galerie öffnen kann, könnte ich mir vorstellen, auch Besucher zu empfangen.“ So könne sie die Ausstellung trotzdem physisch erlebbar machen. „Solche Kunstwerke muss man sehen, die wirken noch mal ganz anders“, glaubt sie.

Und auch einen Ersatzplan für den Ersatzplan hat Freymeyer schon parat. „Vielleicht bringe ich die Kunstwerke dann einfach zu den Menschen nach Hause, damit sie sie sich länger anschauen können.“ Die Idee für den „Lieferdienst“ sei ihr ganz spontan gekommen. Außerdem könne sie die Schau auch ins Netz verlegen. Für Freymeyer wäre das nicht der erste Ausflug ins Digitale. Bereits im vergangenen März hat sie in kurzen Fotostrecken oder Videos kreative Bastelideen für Kinder ins Internet gestellt. „Die Pandemie ist schon negativ genug“, sagt sie. „Da will ich meine Energie und Farbgewalt für etwas Positives nutzen.“ Aus finanzieller Sicht sei das Aus der Schau für Freymeyer kein Problem. Sie habe aus dem ersten Lockdown gelernt und noch keine Flyer und Plakate drucken lassen.

Die zweite Welle kommen sehen?

Vielleicht ein wenig beflügelt von den Einschränkungen seit Beginn der Pandemie hat sich Freymeyer auch künstlerisch geöffnet. „Es hilft, wenn man das, was man fühlt, auf die Leinwand bringt.“ Und manchmal, sagt sie, würde sie gerne einfach mal rausschreien, was sie nervt. Der Spachteltechnik ist die Frankenthalerin treu geblieben, in „Blue Waves“ aber zeigt sich ihrer Meinung nach rückblickend ein neues Thema. „Das Bild steckt voller Energie, und erst jetzt bemerke ich, dass ich anscheinend schon die zweite Welle gespürt hatte, denn in diesem Werk sind zwei Wellen zu erkennen“, sagt die Künstlerin. In den kommenden Tagen wird Freymeyer wohl viel am Computer sitzen und versuchen, die digitale „WeibsBilder“-Ausstellung auf den Weg zu bringen. „Vielleicht schreibe ich auch mal wieder ein Gedicht oder arbeite mit einer Kollegin an einer Broschüre“, meint sie. Sie wolle sich nicht vom zweiten Lockdown die Stimmung verderben lassen. „WeibsBilder“ werde dann wohl einfach im November 2021 im Kunsthaus zu sehen sein.

