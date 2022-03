Beim Versuch, ihren eigenen Vierbeiner vor dem Angriff eines fremden Hundes zu schützen, ist eine 42 Jahre alte Frankenthalerin nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr, von Bissen am Rücken leicht verletzt worden. Zu dem Zwischenfall kam es den Beamten zufolge auf dem Hundeauslaufplatz im Ostpark. Dort hätten sich neben der Frau noch ein Tier und sein unbekannter Halter aufgehalten. Die beiden Hunden gerieten offenbar aneinander – mit den eingangs geschilderten Folgen. Gegen den Unbekannten sei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.