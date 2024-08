26 deutsche und französische Jugendliche begrüßte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Dienstag im Rathaus. Im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Colombes findet noch bis 21. August eine Begegnung statt, organisiert vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt. Elf Jugendliche aus Frankenthal und 16 französische Jugendliche verbringen zehn Tage ihrer Sommerferien gemeinsam. Zunächst können die Frankenthaler ihren Gästen aus Colombes ihre Heimatstadt zeigen. Übernachtet wird in einer Jugendherberge in Mannheim, tagsüber sind Aktivitäten in Frankenthal, Mannheim, Speyer und Heidelberg geplant. Für die zweite Hälfte der Freizeit reist die Gruppe mit ihren Betreuern für fünf Tage nach Berlin. Dort erwartet die 13- bis 15-Jährigen unter anderem der Besuch des Brandenburger Tores, des Bundestages und der Berliner Mauer.