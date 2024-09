Die Stadtverwaltung beteiligt sich an der mit einem Projekt an den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bereich Kultur und Sport, Mitarbeiter des Erkenbert-Museums sowie die Ehrenamtskoordinatorin reinigen mit Freiwilligen eine Skulptur und zwei Gedenksteine. Los ging es am Montag mit der Figur „Die Liegende“ in der Rudolf-Graubner-Anlage. Am Mittwoch, 25. September ist das Ehrenmal von Johannes Mehring in der Willy-Brandt-Anlage an der Reihe. Mehring war ein bedeutender Vertreter des Imkereiwesens. Als Frankenthaler Bürger hat er die Kunstwabe erfunden und dadurch die Honigverarbeitung revolutioniert. Fünf bis sechs Helfer werden gesucht, um den Sandstein vorsichtig mit destilliertem Wasser und weichen Bürsten von seinen Ablagerungen zu befreien. Zum Abschluss wird am Donnerstag, 26. September, der Gedenkstein für die Frankenthaler Bürger zur Erinnerung an den Kanalhafen gereinigt. Sechs bis acht Helfer werden für diese Aktion gesucht. Das Monument steht am alten Kanal gegenüber dem Ostparkstadion, in der Nähe der Treidler-Skulptur. Auf dem Gedenkstein wird die Bedeutung des Kanals, den Kurfürst Carl-Theodor errichten ließ, für die Stadt Frankenthal erklärt. Der Sandsteinblock liegt auf dem Boden und weist im oberen Drittel starke Verwitterungsspuren auf. Die Deckfläche ist fast bis zur Hälfte mit Flechten und Moos überzogen. Durch die in beträchtlicher Anzahl vorhandenen Algen auf der Vorderseite ist die Schrift kaum noch leserlich. Am Ende des Tages soll die Schrift mit Hilfe von Spachteln, Skalpellen und Zahnbürsten freigelegt sein. Die Aktionen finden jeweils von 10 bis 16 Uhr statt und werden durch Bernd Mohr, Restaurator am Erkenbert-Museum, begleitet. Anmeldung: Maria Lucia Weigel, E-Mail an marialucia.weigel@frankenthal.de.