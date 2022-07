Stolpersteine reinigen: Für diese Aufgabe sucht der Förderverein für jüdisches Gedenken am 17. September etwa 20 Helfer. 103 Stolpersteine erinnern in Frankenthal an das Schicksal jüdischer Frauen, Männer und Kinder. Doch das Metall dunkelt mit der Zeit nach und die Schrift wird schwerer lesbar. Diese Aktion ist das bisher einzige Projekt in Frankenthal beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar. Schulen, Vereine und Initiativen können sich noch anmelden. Zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform ist die Webseite www.wir-schaffen-was.de. Dort können Suchanfragen in den Kategorien Handwerk, Kultur, Umwelt, Tiere, Ausflüge und Sonstiges eingetragen und verwaltet werden. Die angebotenen Projekte sollten dem Wohle der Allgemeinheit dienen und innerhalb eines Tages zum Abschluss gebracht werden können.

Freie Fahrt im ÖPNV

Als Helfer können sich Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise, Vereinsmitglieder und Firmenteams anmelden. Der Freiwilligentag ist mit zuletzt 7500 TEilnehmern laut Veranstalter Deutschlands größte Ehrenamtsveranstaltung. Alle Helfer bekommen ein blaues „Wir schaffen was“-T-Shirt sowie freie Fahrt zum Projekt mit Bussen und Bahnen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar am Tag der Veranstaltung.

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wurde 2008 zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Dreiländereck Baden-Hessen-Pfalz ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wird seitdem alle zwei Jahre am dritten Samstag im September gewerkelt.