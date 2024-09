Gemeinsam putzen, werkeln und bauen – dafür steht der Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar, der in diesem Jahr von Samstag, 21., bis Montag, 30. September, veranstaltet wird. In Frankenthal sind aktuell drei Projekte angemeldet: Denkmäler säubern, Stolpersteine reinigen und Malerarbeiten in der Lessingschule.

Mit von der Partie ist in diesem Jahr einer Pressemeldung zufolge auch die Stadtverwaltung. Zusammen mit Freiwilligen wollen Mitarbeiter des Bereichs Kultur und Sport und des Erkenbert-Museums sowie die städtische Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger am Montag, 23. September, ab 10 Uhr zunächst die Skulptur „Die Liegende“ in der Rudolf-Graubner-Anlage in der Nähe der Polizeiinspektion reinigen. Am Mittwoch, 25. September, ist das Ehrenmal von Johannes Mehring in der Willy-Brandt-Anlage an der Reihe, am Donnerstag, 26. September, soll dann noch der Gedenkstein für die Frankenthaler Bürger zur Erinnerung an den Kanalhafen sauber gemacht werden.

Der Förderverein für jüdisches Gedenken ruft am Samstag, 21. September, von 11 bis 14 Uhr interessierte Bürger dazu auf, die bisher verlegten 109 Stolpersteine in der Stadt zu reinigen, die an das Schicksal jüdischer Frauen, Männer und Kinder zur Zeit des Nationalsozialismus erinnern sollen. In der Lessing-Grundschule im Nordend (Gottfried-Keller-Straße 40) werden laut Mitteilung der Stadt am Samstag, 21. September, ab 10 Uhr die Vorräume des neuen Kindertreffs, eine große Schulhofbank und die abgenutzten Boden-Hüpfspiele frisch gestrichen.

Wer sich an den Aktionen in Frankenthal beteiligen möchte oder ein eigenes Vorhaben anmelden will, kann das auch kurzfristig noch auf der Webseite www.wir-schaffen-was.de tun. Dort können Aktionen in den Kategorien Handwerk, Kultur, Umwelt, Tiere, Ausflüge und Sonstiges eingetragen und verwaltet werden. Mitmachen können Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise und Firmenteams. Den Teilnehmern winkt unter anderem ein Rabatt von 20 Prozent auf Tickets im Holiday Park in Haßloch. Zur Reinigung der Denkmäler können sich Interessierte auch per E-Mail an ehrenamt@frankenthal.de anmelden. Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wurde 2008 zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Dreiländereck Baden-Hessen-Pfalz ins Leben gerufen.