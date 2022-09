Beim Freiwilligentag in der Metropolregion am Samstag, 17. September, sind für Frankenthal zwei Projekte angemeldet: Stolpersteine reinigen und den Flur der Kita Odenwaldstraße in Flomersheim streichen. Wer sich hier beteiligen möchte oder ein eigenes Vorhaben anmelden will, hat dazu noch Gelegenheit.

Streichen in Flomersheim

30 Helfer zum Abkleben und Streichen des Flurs werden von 9 bis 16 Uhr in der Kindertagesstätte Odenwaldstraße im Vorort Flomersheim benötigt. Die Materialien werden gestellt, für Verpflegung ist gesorgt. Auch für Familien mit Kindern ab sechs Jahren ist das Projekt des Fördervereins für jüdisches Gedenken geeignet. 20 Freiwillige sollen hier mithelfen, die bisher verlegten 103 Stolpersteine zu reinigen, die an das Schicksal jüdischer Frauen, Männer und Kinder erinnern. Das Metall dunkelt mit der Zeit nach und die Schrift wird schwerer lesbar. Der Förderverein stellt die Reinigungsmittel zur Verfügung. Es wird empfohlen, sich Plastikhandschuhe und eine kleine Unterlage zum Knien mitzubringen. Für die Helfer gibt es Eis, Kaffee und Kuchen.

Innerhalb eines Tages fertig

Wer mitmachen will, kann sich bis Freitagabend über die Webseite www.wir-schaffen-was.de anmelden. Dort können auch Aktionen in den Kategorien Handwerk, Kultur, Umwelt, Tiere, Ausflüge und Sonstiges eingetragen werden, für die Unterstützer gesucht werden. Die Projekte sollten der Allgemeinheit dienen und innerhalb eines Tages zum Abschluss gebracht werden können.