Für Schnelltests bei Veranstaltungen im Kulturzentrum Gleis 4 und für die Teststation in der Villa Malta in der August-Bebel-Straße sucht der Malteser Hilfsdienst Freiwillige. Der Bedarf sei zwar gesunken, aber es gebe immer noch Frankenthaler, die einen Corona-Schnelltest benötigen, so die verantwortliche Ansprechpartnerin Claudia Seeger. Die Helfer sollten mindestens 16 Jahre alt sein und gut mit Menschen umgehen können. Medizinische Vorkenntnisse seien hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Einsatzzeiten sind während der Öffnung der Malteser Teststation in der Villa Malta (montags, 9 bis 12 Uhr, sowie dienstags und freitags, 16 bis 19 Uhr, und nach Absprache bei Veranstaltungen im Gleis 4. Interessierte können sich unter Telefon 06233 889870 oder per E-Mail an claudia.seeger@malteser.org melden.