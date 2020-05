Ein 59 Jahre alter Jogger ist nach Angaben der Frankenthaler Polizei am Mittwochabend am Flomersheimer Ortsrand von einem freilaufenden Hund leicht verletzt worden. Den Beamten zufolge war der Mann gegen 19 Uhr in der Eppsteiner Straße unterwegs gewesen. Gleichzeitig seien dort drei Jugendliche mit ihrem Hund spazieren gegangen. Das Tier sei an dem Jogger hochgesprungen und habe ihn mit seinen Krallen am Bauch gekratzt. Dabei sei die Sportkleidung des Läufers beschädigt und er selbst leicht verletzt worden. Laut Polizei pfiffen die Unbekannten den Hund zurück und liefen davon. Der 59-Jährige habe einen Schock erlitten und könne deswegen keine näheren Angaben zu dem Vierbeiner oder den Jugendlichen machen. Hinweise möglicher Zeugen an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.