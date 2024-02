Die B9 musste am Samstag gegen 10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Frankenthal-Ost und Studernheim eine halbe Stunde lang in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Als Grund nennt die Polizei einen freilaufenden Hund. Doch der etwa kniehohe, braun-schwarze und langhaarige Vierbeiner ließ sich laut Bericht von den Beamten nicht anlocken und verschwand in Richtung Strandbad. Kurz darauf meldeten Passanten in Studernheim der Polizei einen weiteren herrenlosen Hund, der sich ebenfalls nicht einfangen ließ. Da sich beide Tiere nicht mehr in der Nähe der Bundesstraße befanden, wurde die Suche abgebrochen und die B9 wieder freigegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.