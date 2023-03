Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ein Rollstuhl muss passen wie ein Maßanzug“, sagt Sven Ziegel. Er ist Trainer beim Einsteigerkurs für Rollstuhlfahrer, den die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) zusammen mit der Stadt Frankenthal am Samstag in der Sporthalle Am Kanal organisiert hat, und nimmt Ängste vor den ersten Hürden im Alltag.

Einen Anfänger im Rollstuhl erkennt man oft an der falschen Handhaltung. „Nicht drumherum greifen“, erklärt Trainer Ziegel zu Kursbeginn einen häufigen Fehler.